Ситуация на Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной — МАГАТЭ

Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

— Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды, — говорится в заявлении.

Гросси отметил, что будет продолжать настаивать на том, чтобы все стороны взяли на себя обязательства по защите ядерного объекта, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на станции.

По его словам, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию, что началась объявленная эвакуация жителей соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции. Гросcи выразил глубокую обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала и их семей.

Кроме того, представители МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы, в том числе и вечером 5 мая.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что оккупанты разместили военную технику, оружие, взрывчатку в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской АЭС.

Источник: МАГАТЭ

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