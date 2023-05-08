Аналитик Томас Купер рассказал, почему ВСУ пока не могут начать контрнаступление

Австрийский военный аналитик Томас Купер назвал причины, почему Силы обороны Украины пока не могут начать контрнаступление, и рассказал, как будут происходить события на фронте в дальнейшем.

В комментарии Фактам тижня Том Купер отметил, что сейчас Россия контролирует воздушное пространство, если не вдоль всей линии фронта, то на определенных участках точно. И именно поэтому Украина пока не может начать контрнаступление.

Еще одна причина, почему сейчас трудно идти в наступление, и россиянам тоже сложно продвигаться — это влажная почва. Очень много грязи. Это значительно затрудняет продвижение крупных механизированных соединений.

А третья причина, почему Украина пока не может идти в масштабное контрнаступление — это недостаточное количество тяжелого вооружения, в частности артиллерии, боеприпасов.

Еще одна угроза от России — это управляемые авиабомбы, которые российская авиация запускает с достаточно большой высоты, а дальше эти бомбы могут идти 50-60 км вглубь территории к своей цели. Это означает, что украинские силы ПВО не могут нанести удар по самолету, который запустил эту бомбу.

При этом украинская ПВО может попытаться сбить бомбы, ведь это видимый объект, который легко засечь и уничтожить.

Кроме того, Россия запускает много дронов-разведчиков или антирадарных ракет для выявления позиций нашей ПВО.

Во время входящих авиаударов украинские силы ПВО имеют от 30 до 60 секунд времени, чтобы их не засекли, иначе Россия нанесет по ним удар.

Из-за того, что украинские средства ПВО требуют постоянного перемещения, они не могут эффективно работать, а это является большой проблемой, отмечает Купер.

Контрнаступление является сложным и комплексным и требует определенных контрсредств.

Томас Купер отметил, вряд ли война изменит свой курс. Однако затягивание будет проблемой для Украины.

— Ведь чем дольше война продолжается, тем больше у России есть времени для адаптации на фронте, для производства определенного вооружения, например, управляемых авиабомб. Именно поэтому для Украины очень важно получить от Запада как можно больше средств ПВО, — заявил аналитик Томас Купер.

Что касается украинских и российских средств ПВО, то, по словам эксперта, значительное большинство такого оборудования устаревшее — то есть оно еще советских времен и не должно “жить” 30-40 лет. Кроме того, состояние такого вооружения довольно плохое.

— Еще одна проблема заключается в том, что Украина после 14-15 месяцев войны сильно исчерпала свои запасы ракет ПВО. Резервы сейчас очень бедны. Именно поэтому союзники Украины пытаются собрать в других странах и передать ВСУ советские ракеты ПВО. Кто-то передает эти системы, кто-то — нет. И опять же — системы и снаряды в довольно плохом состоянии, потому что устаревшие, — заявил Томас Купер.

По его словам, никто сейчас не производит такие ракеты, кроме России. Даже Украина давно прекратила это делать. Но сейчас пытаются идти другим путем — адаптировать западные современные ракеты для старых советских систем, таких как БУК.

Все это не очень хорошая идея, но пока другого выхода нет, считает Томас Купер.

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