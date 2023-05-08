Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна Ексклюзив
Ексклюзив
Алла Чиж, Журналістка програми Факти тижня
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Австрійський воєнний аналітик Томас Купер назвав причини, чому Сили оборони України поки що не можуть розпочати контрнаступ, і розповів, як відбуватимуться події на фронті надалі.

У коментарі Фактам тижня Том Купер наголосив, що зараз Росія контролює повітряний простір, якщо не вздовж усієї лінії фронту, то на певних ділянках точно. І саме тому Україна поки що не може почати контрнаступ.

Ще одна причина, чому зараз важко йти у наступ, та й росіянам теж складно просуватися – це вологий ґрунт. Дуже багато багнюки. Це значно ускладнює просування великих механізованих з’єднань.

А третя причина, чому Україна поки що не може йти у масштабний контрнаступ – це недостатня кількість важкого озброєння, зокрема артилерії, боєприпасів.

Ще одна загроза від Росії – це керовані авіабомби, які російська авіація запускає з достатньо великої висоти, а далі ці бомби можуть йти 50-60 км вглиб території до своєї цілі. Це означає, що українські сили ППО не можуть завдати удару по літаку, який запустив цю бомбу.

Читайте також
Яким може бути український контрнаступ: сценарії Washington Post
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ

При цьому українська ППО може спробувати збити бомби, адже це видимий об’єкт, який легко засікти та знищити.

Крім того, Росія запускає багато дронів-розвідників чи антирадарних ракет для виявлення позицій нашої ППО.

Під час вхідних авіаударів українські сили ППО мають від 30 до 60 секунд часу, щоб їх не засікли, інакше Росія завдасть по них удару.

Через те, що українські засоби ППО потребують постійного переміщення, вони не можуть ефективно працювати, а це є великою проблемою, наголошує Купер.

Контрнаступ є складним і комплексним та потребує певних контрзасобів.

Читайте також
Росія буде в паніці, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ – заступник міністра оборони
військовий ЗСУ

Томас Купер зауважив, що навряд чи війна змінить свій курс. Проте затягування буде проблемою для України.

– Адже що довше війна триває, то більше Росія має часу для адаптації на фронті, для виробництва певного озброєння, наприклад, керованих авіабомб. Саме тому для України дуже важливо отримати від Заходу якомога більше засобів ППО, – заявив аналітик Томас Купер.

Щодо українських та російських засобів ППО, то, за словами експерта, значна більшість такого устаткування застаріла – тобто воно ще радянських часів і не повинне “жити” 30-40 років. Крім того, стан такого озброєння доволі поганий.

– Ще одна проблема полягає в тому, що Україна після 14-15 місяців війни сильно вичерпала свої запаси ракет ППО. Резерви зараз дуже бідні. Саме тому союзники України намагаються зібрати в інших країнах та передати ЗСУ радянські ракети ППО. Хтось передає ці системи, хтось – ні. Та знову ж таки – системи та снаряди у доволі поганому стані, бо застарі, – заявив Томас Купер.

За його словами, ніхто зараз не виробляє такі ракети, крім Росії. Навіть Україна давно припинила це робити. Та зараз намагаються йти іншим шляхом – адаптувати західні сучасні ракети для старих радянських систем, як-от БУК.

Все це не дуже гарна ідея, але поки що іншого виходу немає, вважає Томас Купер.

Війна в Україні, Російська агресія, Том Купер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На інспекцію очікують 90 суден. РФ знову заблокувала зерновий коридор
Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ
Вибухи чітко над Києвом: експерт пояснив, як Patriot збив російську ракету Кинджал
MIM-104 Patriot
Британський експерт пояснив, чому РФ масовано атакувала напередодні 9 травня
обстріл Одещини 7 травня
Злетів МіГ-31К – носій Кинджала: Ігнат про причину масштабної тривоги 8 травня
Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ
Одесу бомбили Ту-22М3 з Криму: є загиблий, згоріли склади з гумдопомогою Червоного Хреста
Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь