Аналітик Томас Купер розповів, чому ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ

Австрійський воєнний аналітик Томас Купер назвав причини, чому Сили оборони України поки що не можуть розпочати контрнаступ, і розповів, як відбуватимуться події на фронті надалі.

У коментарі Фактам тижня Том Купер наголосив, що зараз Росія контролює повітряний простір, якщо не вздовж усієї лінії фронту, то на певних ділянках точно. І саме тому Україна поки що не може почати контрнаступ.

Ще одна причина, чому зараз важко йти у наступ, та й росіянам теж складно просуватися – це вологий ґрунт. Дуже багато багнюки. Це значно ускладнює просування великих механізованих з’єднань.

А третя причина, чому Україна поки що не може йти у масштабний контрнаступ – це недостатня кількість важкого озброєння, зокрема артилерії, боєприпасів.

Ще одна загроза від Росії – це керовані авіабомби, які російська авіація запускає з достатньо великої висоти, а далі ці бомби можуть йти 50-60 км вглиб території до своєї цілі. Це означає, що українські сили ППО не можуть завдати удару по літаку, який запустив цю бомбу.

При цьому українська ППО може спробувати збити бомби, адже це видимий об’єкт, який легко засікти та знищити.

Крім того, Росія запускає багато дронів-розвідників чи антирадарних ракет для виявлення позицій нашої ППО.

Під час вхідних авіаударів українські сили ППО мають від 30 до 60 секунд часу, щоб їх не засікли, інакше Росія завдасть по них удару.

Через те, що українські засоби ППО потребують постійного переміщення, вони не можуть ефективно працювати, а це є великою проблемою, наголошує Купер.

Контрнаступ є складним і комплексним та потребує певних контрзасобів.

Томас Купер зауважив, що навряд чи війна змінить свій курс. Проте затягування буде проблемою для України.

– Адже що довше війна триває, то більше Росія має часу для адаптації на фронті, для виробництва певного озброєння, наприклад, керованих авіабомб. Саме тому для України дуже важливо отримати від Заходу якомога більше засобів ППО, – заявив аналітик Томас Купер.

Щодо українських та російських засобів ППО, то, за словами експерта, значна більшість такого устаткування застаріла – тобто воно ще радянських часів і не повинне “жити” 30-40 років. Крім того, стан такого озброєння доволі поганий.

– Ще одна проблема полягає в тому, що Україна після 14-15 місяців війни сильно вичерпала свої запаси ракет ППО. Резерви зараз дуже бідні. Саме тому союзники України намагаються зібрати в інших країнах та передати ЗСУ радянські ракети ППО. Хтось передає ці системи, хтось – ні. Та знову ж таки – системи та снаряди у доволі поганому стані, бо застарі, – заявив Томас Купер.

За його словами, ніхто зараз не виробляє такі ракети, крім Росії. Навіть Україна давно припинила це робити. Та зараз намагаються йти іншим шляхом – адаптувати західні сучасні ракети для старих радянських систем, як-от БУК.

Все це не дуже гарна ідея, але поки що іншого виходу немає, вважає Томас Купер.

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