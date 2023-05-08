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Юля Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Киевской, Одесской, Черниговской областях: 439-й день войны

Взрывы в Киевской, Одесской, Черниговской областях: 439-й день войны
8 мая, 0:17

Прогремели взрывы в Киевской, Одесской, Черниговской, Житомирской областях

Взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Черниговской, Житомирской областях во время масштабной воздушной тревоги.

Война в Украине — день 438 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
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Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

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