Юля Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Киевской, Одесской, Черниговской областях: 439-й день войны
8 мая, 0:17
Прогремели взрывы в Киевской, Одесской, Черниговской, Житомирской областях
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Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев