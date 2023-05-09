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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ атакувала Харківщину ракетами C-300, зафіксовано щонайменше шість прильотів

РФ атакувала Харківщину ракетами C-300, зафіксовано щонайменше шість прильотів
Фото: Depositphotos

Увечері 8 травня російські окупанти атакували Харків та область ракетами С-300, зафіксовано щонайменше шість прильотів.

Оновлено 22:20. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є влучання у Харківському районі. На місцях працюють екстрені служби.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

За словами мера Харкова Ігора Терехова, жителі міста чули щонайменше п’ять вибухів.

Раніше Олег Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях! – написав Синєгубов.

Станом на 22:00 у низці областей на Сході України оголошено повітряну тривогу.

повітряна тривога

Повномасштабна війна в Україні триває вже 439-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Харків
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