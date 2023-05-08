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В Минобороны рассказали, ждать ли обострения на 9 мая

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Фото: Getty Images

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, ждать ли украинцам обострения на 9 мая.

По ее словам, россияне очень любят всевозможные даты и исторические параллели. Невозможно на 100% быть уверенным, как именно поступит Россия.

Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война.

— То, что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они “не обострились”. Поэтому, обострение может быть, а может и не быть, — отметила заместитель министра обороны.

Но несмотря на все Вооруженные силы Украины должны быть готовы к коварным действиям врага и к обороне.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Сил обороны должно быть сюрпризом для всех. Важно как можно дольше хранить в секрете детали контрнаступления.

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Источник: Анна Маляр

9 Травня, Война в Украине, Ганна Маляр
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