В Минобороны рассказали, ждать ли обострения на 9 мая
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, ждать ли украинцам обострения на 9 мая.
По ее словам, россияне очень любят всевозможные даты и исторические параллели. Невозможно на 100% быть уверенным, как именно поступит Россия.
Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война.
— То, что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они “не обострились”. Поэтому, обострение может быть, а может и не быть, — отметила заместитель министра обороны.
Но несмотря на все Вооруженные силы Украины должны быть готовы к коварным действиям врага и к обороне.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Сил обороны должно быть сюрпризом для всех. Важно как можно дольше хранить в секрете детали контрнаступления.
Источник: Анна Маляр
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев