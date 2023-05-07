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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне волнуются накануне контрнаступления ВСУ и постоянно проводят разведку — Ким

Віталій Кім
Фото: Офис президента

Российские захватчики очень волнуются из-за приближения украинского контрнаступления. Они постоянно проводят разведку, чтобы узнать, откуда начнется контрнаступление ВСУ.

Об этом рассказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, россияне суетятся и постоянно запускают разведывательные дроны.

— Они облетали Николаев, залетели и беспилотниками что-то искали. Активно ведут себя у себя на территории — суетятся и бегают. Но по перехватам разведки, они очень-очень переживают, что сейчас все это будет (контрнаступление, — Ред.) и не безосновательно, — рассказал Ким.

В конце апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины должно быть сюрпризом для всех. Ведь важно как можно дольше хранить в секрете детали контрнаступления.

А заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не спрашивать и не обсуждать публично будущее контрнаступление ВСУ, потому что это может навредить нашим воинам.

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Война в Украине, Віталій Кім, Російська агресія
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