У Міноборони розповіли, чи чекати загострення на 9 травня

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чи чекати українцям загострення на 9 травня.

За її словами, росіяни дуже люблять усілякі дати та історичні паралелі. Неможливо на 100% бути впевненими, як саме вчинить Росія.

Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, доки триватиме війна.

– Те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони “не загострились”. Тому, загострення може бути, а може й не бути, – зауважила заступниця міністра оборони.

Та попри все Збройні сили України повинні бути готовими до підступних дій ворога та до оборони.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Сил оборони має бути сюрпризом для всіх. Дуже важливо зберігати у секреті деталі контрнаступу.

Джерело: Ганна Маляр

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