Данилов назвал заложниками людоеда иностранных лидеров на параде в Москве

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал заложниками лидеров стран, которые приехали на парад к диктатору Владимиру Путину.

В эфире телемарафона Єдині новини он отметил, что это самый короткий парад со времени первого проведенного шествия после победы во Второй мировой войне.

— Это парад испуга и ужаса, который есть у Путина. Он очень быстро все провел. Но надо еще смотреть, там впервые появились бронированные вещи, которые защищали некоторых деятелей. Бронированное стекло было впервые за время проведения таких парадов.

Данилов назвал присутствующих на параде заложниками людоеда и добавил, что по кадрам видео было видно, что им там было неудобно. Только определенные обстоятельства их заставили там находиться во время действа, которое они называют парадом победы.

По словам Данилова, на кадрах с парада видно, как неудобно находиться там представителю одной из стран. Секретарь СНБО не уточнил, кого именно он имел в виду, но на этих словах были показаны премьер Армении Пашинян и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Данилов подчеркнул, складывается впечатление, что они находятся в заложниках у Путина.

Он также сказал, если бы у Путина получилось на территории нашей страны, следующим был бы Казахстан. Он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами.

В МИД отреагировали на приезд в Москву на парад премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Украинское ведомство назвало это аморальным и недружественным шагом в отношении Украины.

Фото: Апарат СНБО

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