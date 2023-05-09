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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Данілов назвав заручниками людожера іноземних лідерів на параді у Москві

Данілов назвав заручниками людожера іноземних лідерів на параді у Москві

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав заручниками лідерів країн, які приїхали на парад до диктатора Володимира Путіна.

В ефірі телемарафону Єдині новини він зазначив, що це найкоротший парад з часу першого проведеного після перемоги у Другій світовій війні.

— Це парад переляку та страхіття, яке є у Путіна. Він дуже швидесенько все провів. Але треба ще дивитися, там вперше з’явилися броньовані речі, які захищали деяких діячів. Броньоване скло було вперше за часи проведення таких парадів.

Данілов назвав присутніх на параді заручниками людожера і додав, що з кадрів відео було видно, що їм там було незручно. Лише певні обставини їх змусили там перебувати під час дійства, яке вони називають парадом перемоги.

За словами Данілова, на кадрах з параду видно, як незручно перебувати там представнику однієї з країн. Секретар РНБО не уточнив, кого саме він мав на увазі, але на цих словах були показані прем’єр Вірменії Пашинян та самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

9 травня парад у Москві – Данілов про візит іноземних лідерів у Москву

Скриншот: Телеканал Дождь

Данілов підкреслив, складається враження, що вони перебувають у заручниках у Путіна.

Він також сказав, якби у Путіна вийшло на території нашої країни, наступним був би Казахстан. Він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами.

У МЗС відреагували на приїзд до Москви на парад прем’єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Українське відомство назвало це аморальним та недружнім кроком щодо України.

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Фото: Апарат РНБО

9 Травня, Олексій Данілов, Парад, Росія
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