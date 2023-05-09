Не смог пройти несколько сотен метров: СМИ о странном состоянии Лукашенко на параде в Москве

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 9 мая, посетил парад ко Дню победы в Москве. При этом СМИ обратили внимание на его странное состояние.

Как сообщает белорусская редакция Радио Свобода, Лукашенко появился на официальных мероприятиях с забинтованной правой рукой. Причина неизвестна, как и подробности состояния его здоровья.

– В кулуарах начали говорить, что Лукашенко прилетел в Москву больным. О болезни свидетельствовал его хриплый голос во время последних публичных выступлений, — утверждает Радио Свобода.

Белорусское издание Хартия 97 также пишет, что Лукашенко выглядел нездоровым во время парада на Красной площади в Москве. Диктатор с перебинтованной рукой сидел на трибунах. Издание предполагает, что под повязкой, возможно, “остался катетер после капельниц”.

Лукашенко сбежал из больницы на парад к Путину? Лукашенко выглядел нездоровым на параде в Москве. Самозванец с перебинтованной рукой сидел на трибунах, возможно, там остался катетер после капельниц:https://t.co/eeckKYWgGc pic.twitter.com/1GzRyWybvk — Сharter97.org (@charter_97) May 9, 2023

Кроме того, Хартия 97 утверждает, что Лукашенко прихрамывал, когда шел среди приглашенных на парад лидеров стран СНГ. А кульминацией стал момент, когда он попросил российского диктатора Владимира Путина, чтобы к могиле неизвестного солдата, куда должны были пройти гости Кремля, его отвез автомобиль.

О том, что белорусский диктатор не мог пройти несколько сотен метров пешком через Красную площадь, информирует и Радио Свобода.

Так, после завершения парада, который в этом году прошел очень быстро, лидеры стран СНГ отправились в Александровский сад, где находится могила неизвестного солдата. Расстояние от Красной площади до сада – сотни метров, однако Лукашенко, похоже, попросил Путина, чтобы его подвезли туда на авто.

Этот момент попал на видео российских пропагандистских СМИ.

Как отмечает издание Зеркало, белорусский диктатор не смог преодолеть пешком дистанцию примерно в 300 м.

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СМИ также пишут, что самопровозглашенный президент Беларуси по завершению парада немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения торжеств.

В частности, он не остался на неформальный завтрак, который Путин организовал после парада для лидеров стран СНГ.

Как известно, парад вместе с главой Кремля посетили премьер Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиоев, а также Александр Лукашенко.

Парад прошел удивительно быстро. Воздушной части не было вообще, а из танков по Красной площади проехал только музейный Т-34.

Источник: Зеркало, Хартия 97

Источник : Радио Свобода

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