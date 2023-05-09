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Юлия Соколова, редактор ленты

Не смог пройти несколько сотен метров: СМИ о странном состоянии Лукашенко на параде в Москве

Лукашенко на параді в Москві 9 травня 2023
Фото: Getty Images

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 9 мая, посетил парад ко Дню победы в Москве. При этом СМИ обратили внимание на его странное состояние.

Как сообщает белорусская редакция Радио Свобода, Лукашенко появился на официальных мероприятиях с забинтованной правой рукой. Причина неизвестна, как и подробности состояния его здоровья.

– В кулуарах начали говорить, что Лукашенко прилетел в Москву больным. О болезни свидетельствовал его хриплый голос во время последних публичных выступлений, — утверждает Радио Свобода.

Белорусское издание Хартия 97 также пишет, что Лукашенко выглядел нездоровым во время парада на Красной площади в Москве. Диктатор с перебинтованной рукой сидел на трибунах. Издание предполагает, что под повязкой, возможно, “остался катетер после капельниц”.

Кроме того, Хартия 97 утверждает, что Лукашенко прихрамывал, когда шел среди приглашенных на парад лидеров стран СНГ. А кульминацией стал момент, когда он попросил российского диктатора Владимира Путина, чтобы к могиле неизвестного солдата, куда должны были пройти гости Кремля, его отвез автомобиль.

О том, что белорусский диктатор не мог пройти несколько сотен метров пешком через Красную площадь, информирует и Радио Свобода.

Так, после завершения парада, который в этом году прошел очень быстро, лидеры стран СНГ отправились в Александровский сад, где находится могила неизвестного солдата. Расстояние от Красной площади до сада – сотни метров, однако Лукашенко, похоже, попросил Путина, чтобы его подвезли туда на авто.

Этот момент попал на видео российских пропагандистских СМИ.

Как отмечает издание Зеркало, белорусский диктатор не смог преодолеть пешком дистанцию примерно в 300 м.

 

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Допис, поширений Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda)

СМИ также пишут, что самопровозглашенный президент Беларуси по завершению парада немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения торжеств.

В частности, он не остался на неформальный завтрак, который Путин организовал после парада для лидеров стран СНГ.

Как известно, парад вместе с главой Кремля посетили премьер Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиоев, а также Александр Лукашенко.

Парад прошел удивительно быстро. Воздушной части не было вообще, а из танков по Красной площади проехал только музейный Т-34.

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Источник: Зеркало, Хартия 97

Источник: Радио Свобода
9 Травня, Белоруссия-Россия, Військовий парад, Москва, Олександр Лукашенко
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