Контрнаступление начнется мгновенно, когда все будет готово — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News заявил, что долгожданное контрнаступление ВСУ начнется только тогда, когда придет подходящее время, чтобы “продемонстрировать успех”.
По его словам, Украина активно готовится к этой операции, поскольку это наступление очень важно.
— Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что должны продемонстрировать успех нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу, — подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что наступление начнется немедленно, “когда все будет абсолютно готово” и “военно-политическое руководство примет соответствующее решение”.
В СНБО говорят, что о дате контрнаступления ВСУ знают не более пяти человек, однако главная интрига даже не в том, когда это произойдет, а где будет основное поле боя.
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