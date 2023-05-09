Контрнаступ почнеться миттєво, коли все буде готово – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News заявив, що довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ розпочнеться лише тоді, коли прийде відповідний час, щоб “продемонструвати успіх”.

За його словами, Україна активно готується до цієї операції, оскільки цей наступ дуже важливий.

– Ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що повинні продемонструвати успіх нашому суспільству, нашим партнерам, всьому світу і нашому ворогу, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що наступ почнеться негайно, “коли все буде абсолютно готово” і “військово-політичне керівництво ухвалить відповідне рішення”.

В РНБО кажуть, що про дату контрнаступу ЗСУ знають щонайбільше п’ять людей, проте головна інтрига навіть не в тому, коли це станеться, а де буде основне поле бою.

Джерело : Sky News

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