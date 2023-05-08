Контрнаступление уже началось? Что известно о планах ВСУ и как россияне готовятся к своему провалу

Когда начнется контрнаступление ВСУ — знают не более 5 человек в мире, об этом заявили в украинском СНБО.

План действий строго засекречен! Но главная интрига – даже не когда, а где будет основное поле боя?

У российских пропагандистов уже, похоже, понемногу начинается истерика. Дата украинского контрнаступления — это топ-тема в кремлевском медиапространстве.

И Вашингтон, вероятно, только подыгрывает этой информационной суете. Там заявили: Украина получила от США почти все, что просила: бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы.

Недавно и генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ВСУ уже передали более 98% обещанной помощи. Чего же не хватает в тех двух процентах?

— Я надеюсь, что это дальнобойные ракеты, которые должны быть переданы Украине. 150 километров дальность и более 150 километров для того, чтобы уничтожать врага. Плюс нам нужно обеспечение снарядами на таком уровне, чтобы обеспечить огневой вал для оккупанта, — сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Зарубежные партнеры сообщают, что уже передали Украине более 1 550 бронированных машин, 230 танков и много другой техники.

— Учитывая то, что были переданы Leopard 2, которые превосходят российские танки по характеристикам, конечно, есть основания говорить, что Украина получила определенный качественный паритет. Цифру по бронированному кулаку, который готовится к контрнаступлению, стоит описать так: более 300 танков, — сказал эксперт издания Defense Express Иван Киричевский.

Но есть вопрос по боеприпасам. По данным из открытых источников, Украина использует около 7,5 тыс. снарядов в день.

В марте страны ЕС согласовали совместную закупку 1 млн. боеприпасов для Украины. Но насколько быстро они окажутся в Украине? Возможно, именно это является единственным незакрытым вопросом перед началом активной деоккупации.

Хотя российские оккупанты считают, что контрнаступление ВСУ уже началось. На днях об этом заявил главарь армии зеков — Евгений Пригожин.

В то же время Россия готовится к активной обороне. Спутниковые снимки, опубликованные изданием CNN, демонстрируют масштаб российских укреплений на временно оккупированном юге — противотанковые рвы, препятствия, минные поля и траншеи.

Отдельное внимание привлекает 70-километровый окоп, простирающийся от поселка Семеновка под Мелитополем до села Мариновка в Запорожской области, который в прессе уже окрестили “царь-окопом”.

Но его, говорят эксперты, может ждать такая же драматическая судьба, как и царь-колокол и царь-пушку.

— А как его защищать? Ну вы представьте себе это, сколько огневых точек должно быть размещено? Как должна осуществляться координация? То есть в одном конце могут не знать, что происходит в другом. Это же просто нереально, — сказал Мусиенко.

По данным британской разведки, чтобы защитить подступы на оккупированный Крым Россия построила три уровня оборонительных рубежей, протянувшихся на 120 километров. Речь идет, в частности, о так называемых зубах дракона.

— Это, скорее, для их самоуспокоения. Мы на определенных полигонах сделали такие же фортификации, посмотрели, насколько они мешают. Да, они мешают, но не так, чтобы остановить на дни или даже на часы. Скорее всего, на минуты, — говорит военный аналитик Алексей Гетьман.

Подготовка к украинскому контрнаступлению ведется не только на линии фронта, но и в Москве.

Российское оппозиционное издание Медуза написало, что у пропагандистов теперь — новая риторика. Им запретили говорить, что контрнаступление ВСУ провалится. Возможно, так готовят общественное мнение к своему неизбежному провалу?

— Их логика в этом вопросе абсолютно понятна. Им надо поддерживать вот этот дух, продолжать мобилизацию, нагнетать пропагандистскую истерию. Они стремятся к мобилизации населения, поэтому постоянно вот это вбрасывают, — подчеркнул Александр Мусиенко.

3 мая российские военкоры начали массово писать об атаках ВСУ в Запорожской области со стороны города Орехов. И это воспринималось уже как якобы начало того самого контрнаступления.

— Они сейчас в состоянии предчувствия, любое отбитие атак с украинской стороны или нанесение высокоточных ударов по оккупантам они воспринимают как уже все-все-все – вот оно, вот оно. Это просто может быть прощупывание со стороны Украины линии фронта, определение слабых мест оккупантов, — отметил Мусиенко.

По мнению западных экспертов, все будет происходить поэтапно. И большинство времени займет подготовка к контрнаступлению. И она, похоже, уже началась!

Сценарий, говорят аналитики, чем-то похож на тот, что был использован во время американской операции Буря в пустыне, в 1991-м в Ираке.

— Эта операция длилась 39 дней, из них 36 дней были подготовительные операции, только последние три дня были операции по суше. То же самое и у нас — сначала мы должны выполнить определенную работу по уничтожению всего, что подпитывает российскую армию. А уже потом финальная часть наступления по суше. Да, наше контрнаступление уже началось. Это его первая фаза, — сказал Алексей Гетьман.

Когда же будет следующая фаза — пусть гадают оккупанты. Главной же интригой остается не столько время, сколько направление деоккупации украинских территории.

Пока единственными данными об этом есть информация, что контрнаступление начнется из города Ненацк, то есть — неожиданно, “зненацька”.

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