Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
В Киевской области обнаружили еще одну сбитую ракету, которую в ночь на 9 мая Россия выпустила по Украине.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Вражескую ракету, которую уничтожила система ПВО, обнаружили в одном из районов Киевской области. На месте происшествия уже работают взрывотехники.
В полиции отметили, что повреждений инфраструктуры и пострадавших из-за ликвидированной ракеты нет.
В настоящее время ее обломки изучают специалисты.
Напомним, что в ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожено Силами ПВО.
Обломки ракет Х-55СМ были найдены в Голосеевском, Шевченковском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области. В последнем обломки повредили кровлю частного дома.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников