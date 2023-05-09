Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ

Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
Фото: Нацполиция

В Киевской области обнаружили еще одну сбитую ракету, которую в ночь на 9 мая Россия выпустила по Украине.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Вражескую ракету, которую уничтожила система ПВО, обнаружили в одном из районов Киевской области. На месте происшествия уже работают взрывотехники.

В полиции отметили, что повреждений инфраструктуры и пострадавших из-за ликвидированной ракеты нет.

В настоящее время ее обломки изучают специалисты.

Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ

Напомним, что в ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожено Силами ПВО.

Обломки ракет Х-55СМ были найдены в Голосеевском, Шевченковском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области. В последнем обломки повредили кровлю частного дома.

Источник: Нацполиция
Война в Украине, Киевская область, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евродепутаты поддержали ускорение процедуры по производству 1 млн боеприпасов для Украины
Європарламент
Китай стремится к миру в Украине, поэтому продолжит контактировать со всеми сторонами войны — глава МИД
Цінь Ган Цінь Ґан Qín Gāng
Оккупанты в Луганской области заново создают “военкоматы”, чтобы перезапустить “мобилизацию” – ЦНС
Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
Помощь Украине продолжится, несмотря на позицию некоторых республиканцев — сенатор
Мітч Макконнелл
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Как Украина возвращает Киево-Печерскую лавру и в каком состоянии ее покидает УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтов и церемония желто-синих тонах: как прошла коронация Чарльза III в Британии
Чарльз III
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (08.05.2023)
Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь