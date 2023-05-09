Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ

В Киевской области обнаружили еще одну сбитую ракету, которую в ночь на 9 мая Россия выпустила по Украине.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Вражескую ракету, которую уничтожила система ПВО, обнаружили в одном из районов Киевской области. На месте происшествия уже работают взрывотехники.

В полиции отметили, что повреждений инфраструктуры и пострадавших из-за ликвидированной ракеты нет.

В настоящее время ее обломки изучают специалисты.

Напомним, что в ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожено Силами ПВО.

Обломки ракет Х-55СМ были найдены в Голосеевском, Шевченковском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области. В последнем обломки повредили кровлю частного дома.

Источник : Нацполиция

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