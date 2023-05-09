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Валентина Летяк, редактор ленты

Куда упали обломки сбитых ракет: в ОП уточнили последствия воздушной атаки 9 мая

Збита 9 травня над Києвом ракета
Фото: МВД

Во время воздушной атаки по Украине утром 9 мая силы противовоздушной обороны сбили 23 из 25 выпущенных Россией ракет, обломки которых упали на территории Киева, а также в Киевской и Черкасской областях. Есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры, однако, к счастью, без жертв и пострадавших среди населения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, в Киеве обломки сбитой ракеты упали в Голосеевском и Шевченковском районах.

В селе Мироцкое Бучанского района Киевской области обломки ракеты Х-55СМ повредили кровлю частного дома.

На поле вблизи села Тарасовка Боярской ТО Фастовского района также нашли обломки крылатой ракеты, похожей на Х-55СМ.

В Черкасской области, по предварительным выводам, остатки ракеты Х-101 обнаружили на территории лесного массива возле села Оршанец. Здесь в результате взрыва возник пожар, который уже ликвидирован.

Кроме того, в Черкасском областном противотуберкулезном диспансере взрывной волной повреждено 47 окон. Сейчас 47 пациентов перевели в неповрежденную часть здания лечебного учреждения.

А в Звенигородском районе области найдено место падения второй ракеты, без последствий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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