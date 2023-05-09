Обстріл 9 травня: на Київщині знайшли ще одну збиту ракету РФ
У Київській області виявили ще одну збиту ракету, яку у ніч проти 9 травня Росія випустила по Україні.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Ворожу ракету, яку знищила система ППО, знайшли в одному із районів Київської області. На місці події уже працюють вибухотехніки.
У поліції зазначили, що пошкоджень інфраструктури та потерпілих через ліквідовану ракету немає.
Наразі її уламки вивчають фахівці.
Нагадаємо, що у ніч на 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено Силами ППО.
Уламки ракет було знайдено у Голосіївському, Шевченківському, Фастівському та Бучанському районах Київської області. В останньому уламки пошкодили покрівлю приватного будинку.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников