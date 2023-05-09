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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обстріл 9 травня: на Київщині знайшли ще одну збиту ракету РФ

Обстріл 9 травня: на Київщині знайшли ще одну збиту ракету РФ
Фото: Нацполіція

У Київській області виявили ще одну збиту ракету, яку у ніч проти 9 травня Росія випустила по Україні.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Ворожу ракету, яку знищила система ППО, знайшли в одному із районів Київської області. На місці події уже працюють вибухотехніки.

У поліції зазначили, що пошкоджень інфраструктури та потерпілих через ліквідовану ракету немає.

Наразі її уламки вивчають фахівці.

Обстріл 9 травня: на Київщині знайшли ще одну збиту ракету РФ

Нагадаємо, що у ніч на 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено Силами ППО.

Уламки ракет було знайдено у Голосіївському, Шевченківському, Фастівському та Бучанському районах Київської області. В останньому уламки пошкодили покрівлю приватного будинку.

Джерело: Нацполіція
Війна в Україні, Київська область, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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