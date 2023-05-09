Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти поки що не мають наміру здавати Маріуполь Донецької області, а готуються до серйозної битви за місто.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрущенко в етері 24 каналу.

Він зазначив, що росіяни намагаються заспокоїти цивільних, щоб вони залишались у місті.

– Їм для ефективної оборони Маріуполя, якщо ми прорвемося швидко до міста, потрібні люди. Хтось має виступати живим щитом. Цивільні окупанти також мають залишатися, тому що до своїх росіяни ставляться так само, – сказав радник мера.

За словами Андрущенка, загарбники будують оборонні рубежі та фортифікаційні споруди. Окрім того, займаються розмінуванням Азовсталі, яку хочуть використати як логістичну базу.

Єдиною неукріпленою ділянкою є  дорога на Новоазовськ у бік Росії.

– Якщо ми подивимося на карту, то важко уявити, що ми так ударимо, щоб взяти в кільце Маріуполь. І вони це розуміють. Саме тому цей напрям не укріплюють, дивляться на нього як на майбутню дорогу життя, – додав він.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російська армія почала активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Читайте також
Уже 195 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 9 травня
Знищена техніка Росії

Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Маріуполь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бойову частину знайшли на третьому поверсі: у Дніпрі уламки ракети впали на будинок
Вибух
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Війна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США про атаки на мирні міста
Зруйнована ракетним ударом багатоповерхівка в Умані
Уже 195 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 9 травня
Знищена техніка Росії
Відео
Суспільство
Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Христина Гавриш, Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)
Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера
Найстрашніше було, коли не чула плачу дитини: киянка про перші хвилини після влучання дрона
Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь