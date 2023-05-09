Війська РФ готуються до серйозної битви за Маріуполь – радник мера

Російські окупанти поки що не мають наміру здавати Маріуполь Донецької області, а готуються до серйозної битви за місто.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрущенко в етері 24 каналу.

Він зазначив, що росіяни намагаються заспокоїти цивільних, щоб вони залишались у місті.

– Їм для ефективної оборони Маріуполя, якщо ми прорвемося швидко до міста, потрібні люди. Хтось має виступати живим щитом. Цивільні окупанти також мають залишатися, тому що до своїх росіяни ставляться так само, – сказав радник мера.

За словами Андрущенка, загарбники будують оборонні рубежі та фортифікаційні споруди. Окрім того, займаються розмінуванням Азовсталі, яку хочуть використати як логістичну базу.

Єдиною неукріпленою ділянкою є дорога на Новоазовськ у бік Росії.

– Якщо ми подивимося на карту, то важко уявити, що ми так ударимо, щоб взяти в кільце Маріуполь. І вони це розуміють. Саме тому цей напрям не укріплюють, дивляться на нього як на майбутню дорогу життя, – додав він.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російська армія почала активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Джерело : 24 канал

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