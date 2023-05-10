Кулеба призвал не воспринимать контрнаступление ВСУ как последнее
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление Сил обороны, которое начнется в ближайшее время, как последнее.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.
— Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете, что да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению, — подчеркнул глава МИД.
Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Россия будет в панике, когда Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников