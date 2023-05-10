Кулеба призвал не воспринимать контрнаступление ВСУ как последнее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление Сил обороны, которое начнется в ближайшее время, как последнее.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

— Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете, что да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению, — подчеркнул глава МИД.