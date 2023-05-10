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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кулеба закликав не сприймати контрнаступ ЗСУ як останній

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не розглядати контрнаступ Сил оборони, який почнеться найближчим часом, як останній.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

– Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі й звільнимо наші території, то в кінці ви скажете, що так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу, – наголосив глава МЗС.

Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ.

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військові ЗСУ

Джерело: Bild
Війна в Україні, Дмитро Кулеба
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