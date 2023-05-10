Кулеба закликав не сприймати контрнаступ ЗСУ як останній
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не розглядати контрнаступ Сил оборони, який почнеться найближчим часом, як останній.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
– Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі й звільнимо наші території, то в кінці ви скажете, що так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу, – наголосив глава МЗС.
Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников