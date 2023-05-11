Подготовка продолжается, но условий еще нет: генерал Бундесвера о контрнаступлении ВСУ

Необходимых условий для всестороннего наступления Вооруженных сил Украины еще нет, но подготовка к нему продолжается.

Об этом сказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер после визита в Киев и встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет Handelsblatt.

Он отметил, что Украина “продвигается вперед” в подготовке будущего наступления.

— Мне объяснили, как ведется фронтовой бой. Земля еще грязная и сырая. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы, — сказал он.

По словам Брейера, после визита в Украину ему стало понятно, что “планы наступления находятся в стадии реализации”.

— Я не чувствовал никакой усталости от войны, но почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней, — заявил генинспектор Бундесвера.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление ВСУ как последнее.

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