Подготовка продолжается, но условий еще нет: генерал Бундесвера о контрнаступлении ВСУ
Необходимых условий для всестороннего наступления Вооруженных сил Украины еще нет, но подготовка к нему продолжается.
Об этом сказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер после визита в Киев и встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет Handelsblatt.
Он отметил, что Украина “продвигается вперед” в подготовке будущего наступления.
— Мне объяснили, как ведется фронтовой бой. Земля еще грязная и сырая. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы, — сказал он.
По словам Брейера, после визита в Украину ему стало понятно, что “планы наступления находятся в стадии реализации”.
— Я не чувствовал никакой усталости от войны, но почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней, — заявил генинспектор Бундесвера.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление ВСУ как последнее.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников