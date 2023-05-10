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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Из-за сложной ситуации на поле боя. Залужный не приехал на встречу военкомитета НАТО

Валерій Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог принять участие в заседании Военного комитета НАТО в среду, 10 мая, из-за сложной ситуации на фронте.

Об этом на открытии встречи заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Укринформ.

— Я вчера получил письмо от украинского Главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии. Наши наилучшие пожелания украинским защитникам, — сказал он.

Глава комитета отметил, что оценку последнего развития ситуации на местах заслушают от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 690 российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Валерий Залужный, НАТО
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