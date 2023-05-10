Из-за сложной ситуации на поле боя. Залужный не приехал на встречу военкомитета НАТО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог принять участие в заседании Военного комитета НАТО в среду, 10 мая, из-за сложной ситуации на фронте.
Об этом на открытии встречи заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Укринформ.
— Я вчера получил письмо от украинского Главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии. Наши наилучшие пожелания украинским защитникам, — сказал он.
Глава комитета отметил, что оценку последнего развития ситуации на местах заслушают от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 690 российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников