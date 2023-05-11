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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Підготовка триває, але необхідних умов ще немає: генерал Бундесверу про контрнаступ ЗСУ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Необхідних умов для всебічного наступу Збройних сил України ще немає, але підготовка до нього триває.

Про це сказав генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бреєр після візиту до Києва та зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, пише Handelsblatt.

Він зазначив, що Україна “просувається вперед” у підготовці майбутнього наступу.

– Мені пояснили, як ведеться фронтовий бій. Земля ще брудна та сира. У деяких полях ще є великі озера. Умови для всебічного наступу останніми тижнями ще не створені, – сказав він.

За словами Бреєра, після візиту до України йому стало зрозуміло, що “плани наступу перебувають у стадії реалізації”.

– Я не відчував жодної втоми від війни, але майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, а й перемогти в ній, – заявив генінспектор Бундесверу.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав не розглядати контрнаступ ЗСУ як останній.

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Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська агресія
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