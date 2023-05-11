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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ сложно защищаться от контратак ВСУ в районе Бахмута – ISW о провале оккупантов

Російські військові

Вооруженные силы Украины могут использовать для ограниченных контратак в районе Бахмута тяготение российского командования к размещению уже дважды разгромленных на этом направлении формирований и истощенных сил частной военной компании Вагнера.

Такое предположение сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

Именно немалые проблемы с боеспособностью, по мнению экспертов, значительно ограничивают способность россиян защищаться от изнурительных локальных контратак ВСУ в районе Бахмута.

Отметим, что накануне командир Азова Андрей Билецкий подтвердил разгром под Бахмутом 6 и 8 роты 72 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.

По его словам, понес немалые потери, спасая прорыв фронта, и 3 штурмовой отряд ПВК Вагнера.

– 72 отдельная мотострелковая бригада является символом регулярных проблем с формированием сил в армии РФ, – отмечают в ISW.

Сформированная в августе 2022 года в составе 3 армейского корпуса бригада, вероятно, была разгромлена во время контрнаступления в Харьковской области, а затем ее уцелевшие подразделения после перебрасывания на Юг понесли потери во время контрнаступления ВСУ еще и там.

– ISW не может подтвердить, куда передислоцировали 72 бригаду после отвода российских войск с западного (правого) берега Днепра, но очень вероятно, что любые подразделения 72 бригады, которые недавно дислоцировались в районе Бахмута, в полной мере не действуют, – отмечают эксперты.

К слову, один из российских блогеров, ссылаясь на действовавшего в районе Бахмута командира ЧВК Вагнера, заявлял, что якобы выведение 72 бригады стало результатом серьезного недоразумения между командованием бригады и вагнеровцами.

Поэтому, уверенны аналитики Института изучения войны, россиянам в районе Бахмута для эффективных оборонных операций мешают проблемы, связанные со специальными обязательствами разных группировок, наряду с очевидными провалами командования и управления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, РФ
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