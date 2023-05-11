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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ складно захищатися від контратак ЗСУ в районі Бахмута – ISW про провал окупантів

Російські військові

Збройні сили України можуть використати для обмежених контратак у районі Бахмута тяжіння російського командування до розміщення уже двічі розгромлених на цьому напрямку формувань і виснажених сил приватної військової компанії Вагнера.

Таке припущення зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Саме чималі проблеми з боєздатністю, на переконання експертів, значно обмежують можливість росіян захищатися від виснажливих локальних контратак ЗСУ в районі Бахмута.

Зауважимо, що напередодні командир Азова Андрій Білецький підтвердив розгром під Бахмутом 6 та 8 роти 72 окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.

За його словами, зазнав чималих втрат, рятуючи прорив фронту, і 3 штурмовий загін ПВК Вагнера.

– 72 окрема мотострілецька бригада є символом регулярних проблем із формуванням сил в армії РФ, – наголошують в ISW.

Сформована в серпні 2022 року у складі 3 армійського корпусу бригада, ймовірно, була розгромлена під час контрнаступу в Харківській області, а потім її вцілілі підрозділи після перекидання на Південь зазнали втрат у процесі контрнаступу ЗСУ ще й там.

– ISW не може підтвердити, куди передислокували 72 бригаду після відведення російських військ із західного (правого) берега Дніпра, але дуже ймовірно, що будь-які підрозділи 72 бригади, які донедавна дислокувалися в районі Бахмута, повною мірою не діють, – зауважують експерти.

До слова, один із російських блогерів, посилаючись на командира ПВК Вагнера, який діяв у районі Бахмута, заявляв, що нібито виведення 72 бригади стало результатом серйозного непорозуміння між командуванням бригади та вагнерівцями.

Тож, упевнені аналітики Інституту вивчення війни, росіянам у районі Бахмута для ефективних оборонних операцій стають на заваді проблеми, пов’язані зі спеціальними зобов’язаннями різних угруповань, поряд з очевидними провалами командування й управління.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, РФ
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