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Илья Нежигай, редактор ленты

Вагнеровцы сбежали первыми: украинский комбат опроверг слова Пригожина

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинский командир батальона с позывным Ролло, участвовавшего в атаке на российские позиции под Бахмутом на этой неделе, заявил, что первыми россиянами, покинувшими этот район, были бойцы ЧВК Вагнера.

Как отмечает американский телеканал CNN, которому Ролло дал комментарий, слова украинского военного опровергают заявления главаря наемников Евгения Пригожина о том, что регулярные российские войска изначально покинули позиции под Бахмутом.

— Командир 1-го батальона 3-й штурмовой бригады, позывной которого Ролло, сказал группе CNN на Востоке Украины, что в то время как подразделения Вагнера покинули свой участок к юго-западу от города Бахмут, войска 72-й бригады российской армии остались и сражались, — пишет телеканал.

В какой-то момент, говорит Ролло, украинские войска применили удары из РСЗО HIMARS против российской пехоты, которая собиралась на укрепление позиций.

Ролло добавил, что российские солдаты капитулировали только после того, как были окружены.

— Мы потратили два часа на то, чтобы убедить их сдаться, — сказал он.

Украинский командир батальона добавил, что Евгений Пригожин хотел обвинить российские регулярные войска в неудаче, однако соврал.

По словам Ролло, большая часть боев проходила в тесном окружении, иногда враг находился всего в 20 м.

Он отметил, что погибло по меньшей мере от 200 до 300 российских солдат, а возможно, и больше.

Ранее Евгений Пригожин обвинил 72-ю бригаду ВС РФ в дезертирстве со своих позиций в Бахмуте.

На этой неделе Пригожин также заявлял, что “одно из подразделений Министерства обороны (России, — Ред.) бежало с одного из наших флангов, бросив свои позиции. Они все бежали и (оголили, — Ред.) фронт шириной почти 2 км и глубиной 500 м”.

Напомним, в ночь на 10 мая начали появляться сообщения о том, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении, уничтожив две роты 72-й бригады российской регулярной армии.

После этого заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за последние сутки ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте.

Источник: CNN
Бахмут, Донецкая область, ВСУ, ЧВК Вагнера
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