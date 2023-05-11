Вагнерівці втекли першими: український комбат спростував слова Пригожина

Український командир батальйону з позивним Ролло, який брав участь в атаці на російські позиції під Бахмутом цього тижня, заявив, що першими росіянами, які залишили цей район, були бійці ПВК Вагнера.

Як зазначає американський телеканал CNN, якому Ролло дав коментар, слова українського військового спростовують заяви ватажка найманців Євгена Пригожина про те, що регулярні російські війська від початку покинули позиції під Бахмутом.

– Командир 1-го батальйону 3-ї штурмової бригади, позивний якого Ролло, сказав групі CNN на Сході України, що в той час як підрозділи Вагнера залишили свою ділянку на південний захід від міста Бахмут, війська 72-ї бригади російської армії залишилися і билися, – пише телеканал.

У якийсь момент, каже Ролло, українські війська застосували удари з РСЗВ HIMARS проти російської піхоти, яка збиралася на зміцнення позицій.

Ролло додав, що російські солдати капітулювали тільки після того, як були оточені.

– Ми витратили дві години на те, щоб переконати їх здатися, – сказав він.

Український командир батальйону додав, що Євген Пригожин хотів звинуватити російські регулярні війська в невдачі, однак збрехав.

За словами Ролло, більша частина боїв проходила в тісному оточенні, інколи ворог перебував лише за 20 м.

Він зазначив, що загинуло щонайменше від 200 до 300 російських солдатів, а можливо, і більше.

Раніше Євген Пригожин звинуватив 72-гу бригаду ЗС РФ у дезертирстві зі своїх позицій у Бахмуті.

Цього тижня Пригожин також заявляв, що “один із підрозділів Міністерства оборони (Росії, – Ред.) втік з одного з наших флангів, кинувши свої позиції. Вони всі тікали і (оголили, – Ред.) фронт завширшки майже 2 км і глибиною 500 м”.

Нагадаємо, в ніч на 10 травня почали з’являтися повідомлення про те, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку, знищивши дві роти 72-ї бригади російської регулярної армії.

Після цього заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за останню добу ЗСУ не втратили жодної позиції в Бахмуті.

Джерело : CNN

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