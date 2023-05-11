ВСУ не потеряли ни одной позиции за сутки: Маляр о ситуации вокруг Бахмута

В город Бахмут Донецкой области стянули террористов ЧВК Вагнера со всех направлений фронта, но ВСУ не потеряли ни одной позиции за сутки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на Донбассе россияне наступают на пяти направлениях одновременно — под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Кременной и Угледаром, бои продолжаются.

— На Бахмутском направлении враг прилагает больше всего усилий. В Бахмут стянуты вагнеровцы со всех других направлений, где они выполняли боевые задачи. На тех направлениях их заменили военными регулярной российской армии, — говорится в сообщении.

Маляр добавила, что Силы обороны удерживают Бахмут и окрестности города — ни одной позиции в городе за сутки не потеряно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.