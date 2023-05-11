Зеленский рассказал, почему ВСУ пока не начинают контрнаступление
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, поскольку ВСУ еще ждут обещанное союзниками оружие.
Об этом он сказал в интервью для вещателей, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.
— С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, будем иметь успех… Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени, — отметил президент.
Зеленский назвал боевые бригады, некоторые из которых были подготовлены странами НАТО, “готовыми”, но отметил, что украинская армия все еще нуждается в “некоторых вещах”, в частности бронетехнике, которая прибывает партиями.
В то же время украинский лидер выразил уверенность, что Силы обороны могут продвигаться вперед, предупредив о рисках “замороженного конфликта”, на который, по его словам, рассчитывает РФ.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News заявил, что долгожданное контрнаступление ВСУ начнется лишь тогда, когда придет подходящее время, чтобы “продемонстрировать успех”.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников