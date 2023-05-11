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Зеленский рассказал, почему ВСУ пока не начинают контрнаступление

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, поскольку ВСУ еще ждут обещанное союзниками оружие.

Об этом он сказал в интервью для вещателей, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.

— С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, будем иметь успех… Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени, — отметил президент.

Зеленский назвал боевые бригады, некоторые из которых были подготовлены странами НАТО, “готовыми”, но отметил, что украинская армия все еще нуждается в “некоторых вещах”, в частности бронетехнике, которая прибывает партиями.

В то же время украинский лидер выразил уверенность, что Силы обороны могут продвигаться вперед, предупредив о рисках “замороженного конфликта”, на который, по его словам, рассчитывает РФ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News заявил, что долгожданное контрнаступление ВСУ начнется лишь тогда, когда придет подходящее время, чтобы “продемонстрировать успех”.

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Війна в Україні

Источник: BBC
Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ
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