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Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не починають контрнаступ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, оскільки ЗСУ ще чекають на обіцяну союзниками зброю.

Про це він сказав в інтерв’ю для мовників, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

– З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, будемо успішними… Але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу, – зазначив президент.

Зеленський назвав бойові бригади, деякі з яких були підготовлені країнами НАТО, “готовими”, але зазначив, що українська армія все ще потребує “деяких речей”, зокрема бронетехніки, яка прибуває партіями.

Водночас український лідер висловив упевненість, що Сили оборони можуть просуватися вперед, попередивши про ризики “замороженого конфлікту”, на який, за його словами, розраховує РФ.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News заявив, що довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ розпочнеться лише тоді, коли прийде відповідний час, щоб “продемонструвати успіх”.

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Війна в Україні

Джерело: BBC
Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ
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