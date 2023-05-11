Смогут достать до Керченского моста. Эксперт о крылатых ракетах Storm Shadow
Спомощью ракет Storm Shadow, которые, предположительно, уже прибыли в Украину из Великобритании, ВСУ смогут удерживать Крым и Керченский мост под полным огневым контролем.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал военный обозреватель Денис Попович.
– Гипотетически можно предположить, что мы получили ракеты с радиусом действия до 300 км. Давайте мы возьмем какие-то позиции украинской армии возле Херсона. Там по прямой где-то до Крыма километров 80-90. Вот у нас 300 км, можете себе представить, куда может достать эта ракета, – сказал эксперт.
Напомним, телеканал CNN ссылаясь на собственные источники сообщил, что Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов