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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Смогут достать до Керченского моста. Эксперт о крылатых ракетах Storm Shadow

Ракета Storm Shadow
Фото: Getty Images

Спомощью ракет Storm Shadow, которые, предположительно, уже прибыли в Украину из Великобритании, ВСУ смогут удерживать Крым и Керченский мост под полным огневым контролем.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал военный обозреватель Денис Попович.

– Гипотетически можно предположить, что мы получили ракеты с радиусом действия до 300 км. Давайте мы возьмем какие-то позиции украинской армии возле Херсона. Там по прямой где-то до Крыма километров 80-90. Вот у нас 300 км, можете себе представить, куда может достать эта ракета, – сказал эксперт.

Напомним, телеканал CNN ссылаясь на собственные источники сообщил, что Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow.

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Ракета

Война в Украине, ВСУ, Керченский мост, Крым, Ракета
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