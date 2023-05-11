В Україну вже прибули ракети Storm Shadow від Британії – ЗМІ

Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow.

Про це повідомили CNN кілька високопоставлених західних чиновників.

– Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow, що дало українським військовим силам нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, – йдеться у повідомленні.

Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети дальністю 300 км використовуватимуть лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.

Раніше Факти ICTV публікували, що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP).

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