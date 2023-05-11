В Україну вже прибули ракети Storm Shadow від Британії – ЗМІ
Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow.
Про це повідомили CNN кілька високопоставлених західних чиновників.
– Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow, що дало українським військовим силам нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, – йдеться у повідомленні.
Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети дальністю 300 км використовуватимуть лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.
Раніше Факти ICTV публікували, що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP).
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников