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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зможуть дістати до Керченського мосту. Експерт про крилаті ракети Storm Shadow

Ракета Storm Shadow
Фото: Getty Images

За допомогою ракет Storm Shadow, які імовірно вже прибули до України з Великої Британії, ЗСУ зможуть утримувати Крим та Керченський міст під повним вогневим контролем. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів військовий оглядач Денис Попович. 

– Гіпотетично можна припустити, що ми отримали ракети з радіусом дії до 300 км. Давайте ми візьмемо якісь позиції української армії біля Херсону. Там по прямій десь до Криму кілометрів 80-90. От у нас 300 км, можете собі уявити, куди може дістати ця ракета, – сказав експерт.

Нагадаємо, телеканал CNN посилаючись на власні джерела повідомив, що Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow.

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Ракета

Війна в Україні, ЗСУ, Керченський міст, Крим, Ракета
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