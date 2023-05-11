Зможуть дістати до Керченського мосту. Експерт про крилаті ракети Storm Shadow
За допомогою ракет Storm Shadow, які імовірно вже прибули до України з Великої Британії, ЗСУ зможуть утримувати Крим та Керченський міст під повним вогневим контролем.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів військовий оглядач Денис Попович.
– Гіпотетично можна припустити, що ми отримали ракети з радіусом дії до 300 км. Давайте ми візьмемо якісь позиції української армії біля Херсону. Там по прямій десь до Криму кілометрів 80-90. От у нас 300 км, можете собі уявити, куди може дістати ця ракета, – сказав експерт.
Нагадаємо, телеканал CNN посилаючись на власні джерела повідомив, що Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников