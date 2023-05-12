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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені – Остін

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

Про це Ллойд Остін розповів на слуханнях у Сенаті.

– Ми робимо все можливе, щоб прискорити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це станеться на початку осені.

Ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці розпочали навчання. На той час, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання, – сказав Остін.

За словами глави Пентагону, терміни доставки Abrams пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх до України та готують українських військових для роботи на них, а й створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме роботу танків, які є новою технікою для українців.

За його словами, танки Abrams істотно відрізняються, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших досить складних систем.

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Джерело: Голос Америки
Конгрес США, Ллойд Остін
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