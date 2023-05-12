Это брак, заключенный на небесах. Часть ракет Storm Shadow уже в Украине — Sky News

Великобритания 11 мая объявила, что отправит в Украину ракеты большой дальности Storm Shadow.

Однако, как сообщает Sky News, некоторые из этих ракет уже, вероятно, находятся в Украине.

Военный аналитик Шон Белл говорит, что оружие стоит около £2 млн за одну ракету, поэтому в Киев будет отправлено “много запасов для утилизации”.

— Великобритания закупила 1 тыс. единиц этого оружия и использовала 98… Реальность такова, что им уже 25 лет, и Великобритания хочет их модернизировать, но она не будет модернизировать все 902 единицы, поэтому у нас есть целый груз, который можно утилизировать или использовать, — сказал он.

По мнению Шона Белла, такая реализация ракет, “в каком-то смысле, является браком, заключенным на небесах”.

Военный аналитик добавил, что когда утром 11 мая увидел сообщение от министра обороны Британии, что Лондон передаст указанные ракеты Украине, он счел, что это может происходить долго, поскольку каждая ракета имеет большой вес, что займет время при транспортировке.

Ранее американский телеканал CNN также сообщал, что Великобритания уже поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow.

Позднее была опубликована карта, которая демонстрирует, насколько дальнобойными могут быть ракеты Storm Shadow.

Согласно оценке военного эксперта Defense Express Валерий Рябых, указанные ракеты смогут проходить российское ПВО, а 10 ракет Storm Shadow способны прервать логистику россиян через Керченский мост.

Источник : Sky News

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