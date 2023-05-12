В Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что оккупанты наступают на востоке на нескольких направлениях.

Наши воины не только держат оборону, но и осуществляют контрштурмы.

Анна Маляр отметила, что украинские защитники, несмотря на силу врага, не дают ему продвигаться и иногда отбрасывают назад и мощно уничтожают.

Такая ситуация на востоке страны продолжается уже несколько месяцев.

Ранее Анна Маляр заявила, что ВСУ не потеряли ни одной позиции в городе Бахмут. А на Бахмутском направлении нашим защитникам удалось продвинуться вперед на 2 км.

В ночь на 10 мая появилась информация, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении, уничтожив две роты 72 бригады армии РФ.

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