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Юлия Соколова, редактор ленты

Не потеряли ни одной позиции: Маляр подтвердила продвижение ВСУ под Бахмутом на 2 км

Бахмут

В течение этой недели украинские военные не потеряли ни одной позиции в городе Бахмут (Донецкая область). На Бахмутском направлении защитникам удалось продвинуться вперед на 2 км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она обратила внимание, что в течение последней недели в российских Telegram-каналах и пропагандистских СМИ ключевой темой оставались события вокруг Бахмута. Анализ этих сообщений свидетельствует о том, что город имеет для врага очень важное, “почти сакральное” значение.

При этом оккупанты традиционно врут, рассказывая о боях в Бахмуте.

– Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании, — отметила Маляр.

Кроме того, оккупанты распространяют лживую информацию о якобы нехватке оружия, пытаясь, вероятно, оправдать свои провалы.

По словам Маляр, реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия, врагу не удалось реализовать свои планы в Бахмуте. При этом оккупанты понесли большие потери в живой силе.

Замминистра также подтвердила, что Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении.

– Наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли, — подчеркнула Маляр.

В ночь на 10 мая появилась информация, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении, уничтожив две роты 72 бригады регулярной армии РФ.

Впоследствии факт продвижения ВСУ подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, российские оккупанты не смогли сдержать давление украинских защитников на отдельных участках Бахмутского направления, а потому отступили на дистанцию около 2 км.

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Источник: Telegram Анны Маляр

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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