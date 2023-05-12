У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що окупанти наступають на сході на декількох напрямках.

Наші воїни не лише тримають оборону, а й здійснюють контрштурми.

Ганна Маляр наголосила, що українські оборонці попри силу ворога не дають йому просуватись та подекуди відкидають назад і потужно знищують.

Така ситуація на сході країни триває вже декілька місяців.

Раніше Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної позиції в місті Бахмут. А на Бахмутському напрямку нашим захисникам вдалося просунутися вперед на 2 км.

У ніч на 10 травня з’явилася інформація, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку, знищивши дві роти 72 бригади армії РФ.

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