У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що окупанти наступають на сході на декількох напрямках.
Наші воїни не лише тримають оборону, а й здійснюють контрштурми.
Ганна Маляр наголосила, що українські оборонці попри силу ворога не дають йому просуватись та подекуди відкидають назад і потужно знищують.
Така ситуація на сході країни триває вже декілька місяців.
Раніше Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної позиції в місті Бахмут. А на Бахмутському напрямку нашим захисникам вдалося просунутися вперед на 2 км.
У ніч на 10 травня з’явилася інформація, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку, знищивши дві роти 72 бригади армії РФ.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов