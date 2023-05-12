Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що окупанти наступають на сході на декількох напрямках.

Наші воїни не лише тримають оборону, а й здійснюють контрштурми.

Ганна Маляр наголосила, що українські оборонці попри силу ворога не дають йому просуватись та подекуди відкидають назад і потужно знищують.

Така ситуація на сході країни триває вже декілька місяців.

Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається у Бахмуті

deepstatemap

Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається у Бахмуті

deepstatemap

Раніше Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної позиції в місті Бахмут. А на Бахмутському напрямку нашим захисникам вдалося просунутися вперед на 2 км.

У ніч на 10 травня з’явилася інформація, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку, знищивши дві роти 72 бригади армії РФ.

Бахмут, Війна в Україні, Міноборони України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З понеділка спецпредставник Китаю відвідає п’ять країн, серед них Україна та РФ
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Контрнаступ ЗСУ: які плани зриву є в росіян
Запуск ракет типу Калібр із моря
США не проти надання Україні ракет Storm Shadow Британією – Блінкен
Ентоні Блінкен
Краще ніж ATACMS. Експерт розповів, що ефективність крилатої ракети Storm Shadow – 97%
У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
Сенат Польщі ухвалив резолюцію про пришвидшений вступ України в НАТО
Парламент Польщі
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (12.05.2023)
У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь