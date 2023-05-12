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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина готова рассмотреть мирные планы других государств. Кулеба назвал условия

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украина готова обсуждать формулы и инициативы мира других государств при условии, если они не содержат территориальных уступок России и не ведут к замораживанию конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Гватемале.

– Если вы хотите озвучить свою формулу или инициативу, мы готовы обсудить ее, если она уважает два принципа: во-первых, ваша инициатива не должна включать уступки территории Украины России, во-вторых, ваша инициатива не должна вести к замороженному конфликту вместо мира. Это два очень фундаментальных принципа. Я призвал все страны учитывать их в своих рассуждениях, – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина ценит каждую попытку помочь закончить войну и считает лучшим путем имплементацию Формулы мира президента Зеленского.

Глава украинской дипломатии назвал упомянутые два принципа вполне рациональными, отметив, что никто бы не согласился уступить ни один квадратный метр своей территории захватчику. Министр также отметил, что в 2014-2022 годах Украина давала шанс многочисленным режимам прекращения огня с Россией, но это перевело конфликт в полномасштабное вторжение.

Напомним, Европейский Союз поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

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Война в Украине, Гватемала, Дмитрий Кулеба, Російська агресія
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