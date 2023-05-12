Україна готова розглянути мирні плани інших держав. Кулеба назвав умови

Україна готова обговорювати формули та ініціативи миру інших держав за умови, якщо вони не містять територіальних поступок Росії та не ведуть до замороження конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції у Гватемалі.

– Якщо ви бажаєте озвучити свою формулу чи ініціативу, ми готові обговорити її, якщо вона поважає два принципи: по-перше, ваша ініціатива не має включати поступки території України Росії, по-друге, ваша ініціатива не має вести до замороженого конфлікту замість миру. Це два дуже фундаментальні принципи. Я закликав усі країни зважати на них у своїх міркуваннях, – сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна цінує кожну спробу допомогти закінчити війну і вважає найкращим шляхом імплементацію Формули миру президента Зеленського.

Глава української дипломатії назвав згадані два принципи цілком раціональними, зауваживши, що ніхто б не погодився поступитися ані квадратним метром своєї території загарбнику. Міністр також відзначив, що у 2014-2022 роках Україна давала шанс численним режимам припинення вогню з Росією, але це перевело конфлікт у повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, Європейський Союз підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського.

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