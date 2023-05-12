Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев
Все попытки российского диктатора Владимира Путина напугать Украину “адекватными ответами” ни к чему не привели. Для самой России худшее только начинается.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
— Все попытки России запугать украинцев и мир “адекватным ответом” — это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал. А для России худшее только начинается, — написал он в Twitter.
Данилов отметил, что Россия без западных разработок и инвестиций — страна-фейк.
— Впереди русских ждет много “приятных” встреч с передовыми технологиями… и это будут не смартфоны, — добавил секретарь СНБО.
Напомним, 11 мая в Кремле пригрозили “адекватным ответом” на поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
Ранее Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил, что до зимы хотелось бы завершить войну в Украине.
При этом боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные оккупантами территории.
Фото: РНБО
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов