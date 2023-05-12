Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев

Все попытки российского диктатора Владимира Путина напугать Украину “адекватными ответами” ни к чему не привели. Для самой России худшее только начинается.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Все попытки России запугать украинцев и мир “адекватным ответом” — это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал. А для России худшее только начинается, — написал он в Twitter.

Данилов отметил, что Россия без западных разработок и инвестиций — страна-фейк.

— Впереди русских ждет много “приятных” встреч с передовыми технологиями… и это будут не смартфоны, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, 11 мая в Кремле пригрозили “адекватным ответом” на поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Ранее Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил, что до зимы хотелось бы завершить войну в Украине.

При этом боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные оккупантами территории.

Фото: РНБО

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.