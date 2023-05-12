Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев

Олексій Данілов

Все попытки российского диктатора Владимира Путина напугать Украину “адекватными ответами” ни к чему не привели. Для самой России худшее только начинается.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Все попытки России запугать украинцев и мир “адекватным ответом” — это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал. А для России худшее только начинается, — написал он в Twitter.

Данилов отметил, что Россия без западных разработок и инвестиций — страна-фейк.

— Впереди русских ждет много “приятных” встреч с передовыми технологиями… и это будут не смартфоны, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, 11 мая в Кремле пригрозили “адекватным ответом” на поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Ранее Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил, что до зимы хотелось бы завершить войну в Украине.

При этом боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные оккупантами территории.

Читайте также
Данилов: Некоторые страны хотят посадить Украину за стол переговоров на условиях РФ
Олексій Данілов

Фото: РНБО

Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Боятся наступления ВСУ. Оккупанты проводят учения по быстрой эвакуации с ЗАЭС
Окупанти на ЗАЕС
К зиме хотим полностью завершить войну — секретарь СНБО
Війна в Україні
Никто не желает брать ответственность: Юсов о причинах конфликта Шойгу и Пригожина
Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев
”Танковую коалицию” для ВСУ дополнят украинские машины: что известно о БМ Оплот
український танк Оплот
ВСУ отбросили россиян на расстояние от 250 м до 1,5 км: Череватый о ситуации вокруг Бахмута
Бої на фронті
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь