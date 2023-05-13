Украина может обменять экс-главу Мотор Сич на тысячу украинских пленных – Подоляк
Украина допускает обмен бывшего главы Мотор Сич Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако, если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, пойдем на какие-то обменные процессы, — сказал он.
Перед этим Подоляк говорил, что экс-президента Мотор Сич можно отдать России только после приговора суда.
Напомним, накануне 84-летний экс-глава Мотор Сичи передал на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией.
Сам Богуслаев с 24 октября 2022 года находится под арестом.