Украина может обменять экс-главу Мотор Сич на тысячу украинских пленных – Подоляк

Украина допускает обмен бывшего главы Мотор Сич Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако, если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, пойдем на какие-то обменные процессы, — сказал он.

Перед этим Подоляк говорил, что экс-президента Мотор Сич можно отдать России только после приговора суда.

Напомним, накануне 84-летний экс-глава Мотор Сичи передал на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией.

Сам Богуслаев с 24 октября 2022 года находится под арестом.

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