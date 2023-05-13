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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна може обміняти ексглаву Мотор Січ на тисячу українських полонених – Подоляк

Україна може обміняти ексглаву Мотор Січ на тисячу українських полонених – Подоляк
Фото: УНІАН

Україна допускає обмін колишнього глави Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військовополонених.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Ця людина працювала на росіян і заохочувала їх завдавати ракетних атак навіть по власному підприємству. Однак, якщо ми зможемо за Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців, то, безумовно, підемо на якісь обмінні процеси, – сказав він.

Перед цим Подоляк казав, що експрезидента Мотор Січ можна віддати Росії лише після вироку суду.

Нагадаємо, напередодні 84-річний ексглава Мотор Січі передав на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака лист із проханням включити його до списку на обмін із Росією.

Сам Богуслаєв із 24 жовтня 2022 року перебуває під арештом.

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