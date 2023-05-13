Пропали связь и свет: в Мелитополе раздался взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области громко. Там после взрыва наблюдается задымление в районе телебашни.

Об этом сообщают местные СМИ.

Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. Нет электричества и в Нововасильевке Приазовского района и в части Мелитопольского района.

У многих также нет мобильной связи, из-за чего люди не могут дозвониться родным.

Также местные жители сообщают о проблемах с водой в отдельных участках Мелитополя.

Официальной информации пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.