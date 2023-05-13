Пропали связь и свет: в Мелитополе раздался взрыв
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области громко. Там после взрыва наблюдается задымление в районе телебашни.
Об этом сообщают местные СМИ.
Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. Нет электричества и в Нововасильевке Приазовского района и в части Мелитопольского района.
У многих также нет мобильной связи, из-за чего люди не могут дозвониться родным.
Также местные жители сообщают о проблемах с водой в отдельных участках Мелитополя.
Официальной информации пока нет.
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