Зникли зв’язок і світло: у Мелітополі пролунав вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області гучно. Там після вибуху спостерігається задимлення у районі телевежі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. Немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у частині Мелітопольського району.
У багатьох також немає мобільного зв’язку, через що люди не можуть додзвонитися до рідних.
Також місцеві жителі повідомляють про проблеми з водою в окремих ділянках Мелітополя.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, що уранці 12 травня просто в центрі поки що окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів потужний вибух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.