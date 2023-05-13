Зникли зв’язок і світло: у Мелітополі пролунав вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області гучно. Там після вибуху спостерігається задимлення у районі телевежі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. Немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у частині Мелітопольського району.

У багатьох також немає мобільного зв’язку, через що люди не можуть додзвонитися до рідних.

Також місцеві жителі повідомляють про проблеми з водою в окремих ділянках Мелітополя.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що уранці 12 травня просто в центрі поки що окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів потужний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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