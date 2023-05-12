Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина Live
Live
Илья Нежигай, редактор ленты

Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны

Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
12 мая, 0:51

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне снова слышны взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Военные или власти области пока не комментировали информацию о взрывах.

12 мая, 0:26

Ракета Storm Shadow способна обходить ПВО врага — эксперт

Ракета Storm Shadow способна проходить противовоздушную оборону врага. По предварительным расчетам, около 10 таких ракет смогут прервать российское сообщение по мосту через Керченский пролив.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в комментарии украинскому телеканалу.

— Тема Storm Shadow давно циркулирует в информационном пространстве, а впервые появилась 4 ноября прошлого года с акцентом на вероятность передачи этих ракет Украине. Тогда же сообщалось о возможной адаптации Storm Shadow к постсоветским самолетам, в частности, Су-25, и дальнейшем их применении по военным объектам оккупантов, — напомнил эксперт.

По его словам, эта ракета является очень мощной при общем весе до 1,4 тыс. кг, имеет боевую головку, которая начинена взрывчатым веществом в 460 кг, способна проходить ПВО противника путем прохождения участков на сверхнизкой высоте и имеет определенные средства для преодоления средств радиоэлектронной борьбы.

Рябых отметил, что это точная ракета, которая использует для маршрута систему коррекции по наземным объектам, а на последнем участке Storm Shadow сбрасывает колпак с боевой головки и наводится на объект с помощью оптико-электронной системы.

— Первой целью для Storm Shadow может быть, например, Керченский мост. Может понадобиться около десятка ракет, чтобы прервать сообщение по этому мосту. Помня, что эта ракета может преодолевать вражескую ПВО, шансов у Керченского моста не очень много, как и у других объектов оккупантов, — считает военный аналитик.

Читайте также
Куда ВСУ смогут достать ракетами Storm Shadow: в США обнародовали карту
Ракети Storm Shadow
Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Поцеловал меня перед смертью: украинка в 20 лет стала вдовой бойца ВСУ с младенцем на руках
Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь