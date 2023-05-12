Обстрел Торецка и бегство части россиян из-под Бахмута: 443-й день войны

12 мая, 0:26

Ракета Storm Shadow способна обходить ПВО врага — эксперт

Ракета Storm Shadow способна проходить противовоздушную оборону врага. По предварительным расчетам, около 10 таких ракет смогут прервать российское сообщение по мосту через Керченский пролив.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в комментарии украинскому телеканалу.

— Тема Storm Shadow давно циркулирует в информационном пространстве, а впервые появилась 4 ноября прошлого года с акцентом на вероятность передачи этих ракет Украине. Тогда же сообщалось о возможной адаптации Storm Shadow к постсоветским самолетам, в частности, Су-25, и дальнейшем их применении по военным объектам оккупантов, — напомнил эксперт.

По его словам, эта ракета является очень мощной при общем весе до 1,4 тыс. кг, имеет боевую головку, которая начинена взрывчатым веществом в 460 кг, способна проходить ПВО противника путем прохождения участков на сверхнизкой высоте и имеет определенные средства для преодоления средств радиоэлектронной борьбы.

Рябых отметил, что это точная ракета, которая использует для маршрута систему коррекции по наземным объектам, а на последнем участке Storm Shadow сбрасывает колпак с боевой головки и наводится на объект с помощью оптико-электронной системы.