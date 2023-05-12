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ВСУ перед контрнаступлением начали “формировать” операции: что это значит

ВСУ перед контрнаступлением начали “формировать” операции: что это значит
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины начали “формирование” контрнаступательных операций.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников.

Формирование операций включает расчеты нанесения ударов по следующим целям: склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями — она необходима для подготовки поля боя.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, эти операции по формированию поля боя могут продолжаться в течение многих дней до начала самого контрнаступления.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что стране нужно еще немного времени, прежде чем начать контрнаступление. Украинская армия должна получить достаточно обещанного западного вооружения.

— С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и иметь успех, но мы потеряем много людей. Я думаю, это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени, — подчеркнул президент.

Сейчас Украина ожидает бронетехнику, включая танки.

Формирование операций также может быть направлено на то, чтобы запутать российские войска.

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Війна в Україні

Источник: CNN
Война в Украине, контрнаступ
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