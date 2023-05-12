ВСУ перед контрнаступлением начали “формировать” операции: что это значит
Силы обороны Украины начали “формирование” контрнаступательных операций.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников.
Формирование операций включает расчеты нанесения ударов по следующим целям: склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями — она необходима для подготовки поля боя.
По словам высокопоставленного американского военного чиновника, эти операции по формированию поля боя могут продолжаться в течение многих дней до начала самого контрнаступления.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что стране нужно еще немного времени, прежде чем начать контрнаступление. Украинская армия должна получить достаточно обещанного западного вооружения.
— С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и иметь успех, но мы потеряем много людей. Я думаю, это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени, — подчеркнул президент.
Сейчас Украина ожидает бронетехнику, включая танки.
Формирование операций также может быть направлено на то, чтобы запутать российские войска.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов