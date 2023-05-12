ЗСУ перед контрнаступом почали “формувати” операції: що це означає

Сили оборони України почали “формування” контрнаступальних операцій.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених військових чиновників.

Формування операцій включає розрахунки нанесення ударів по таких цілях: склади зброї, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи. Це стандартна тактика, що застосовується перед великими комбінованими операціями – вона необхідна для підготовки поля бою.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, ці операції з формування поля бою можуть тривати протягом багатьох днів до початку самого контрнаступу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно ще трохи часу, перш ніж почати контрнаступ. Українська армія має отримати достатньо обіцяного західного озброєння.

– З тим, що у нас є, ми можемо йти вперед і мати успіх, але ми втратимо багато людей. Я думаю, це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу, – наголосив президент.

Наразі Україна очікує на бронетехніку, включно з танками.

Формування операцій також може бути спрямоване на те, щоб заплутати російські війська.

Джерело : CNN

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