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Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ отбросили россиян на расстояние от 250 м до 1,5 км: Череватый о ситуации вокруг Бахмута

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении ВСУ отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

— В результате контрнаступательных атак наших подразделений враг был отброшен на расстояние от 250 м до 1,5 км. Наша оборонительная операция продолжает быть успешной, и достигает одной из главных целей — истощение боевых возможностей противника. Кроме боевых потерь, падает морально-психологическое состояние оккупантов, появляются моменты паники, — сказал он.

Череватый добавил, что у Евгения Пригожина нет возможности пополнить личный состав ЧВК Вагнер.

В боях задействуют регулярные войска РФ, бойцы которых “абсолютно деморализованы и не понимают, за что они воюют”.

Ранее продвижение украинских защитников под Бахмутом подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в течение этой недели ВСУ не потеряли ни одной позиции в городе.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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