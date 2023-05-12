ВСУ отбросили россиян на расстояние от 250 м до 1,5 км: Череватый о ситуации вокруг Бахмута

На Бахмутском направлении ВСУ отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

— В результате контрнаступательных атак наших подразделений враг был отброшен на расстояние от 250 м до 1,5 км. Наша оборонительная операция продолжает быть успешной, и достигает одной из главных целей — истощение боевых возможностей противника. Кроме боевых потерь, падает морально-психологическое состояние оккупантов, появляются моменты паники, — сказал он.

Череватый добавил, что у Евгения Пригожина нет возможности пополнить личный состав ЧВК Вагнер.

В боях задействуют регулярные войска РФ, бойцы которых “абсолютно деморализованы и не понимают, за что они воюют”.

Ранее продвижение украинских защитников под Бахмутом подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в течение этой недели ВСУ не потеряли ни одной позиции в городе.

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