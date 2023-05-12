ВСУ отбросили россиян на расстояние от 250 м до 1,5 км: Череватый о ситуации вокруг Бахмута
На Бахмутском направлении ВСУ отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
— В результате контрнаступательных атак наших подразделений враг был отброшен на расстояние от 250 м до 1,5 км. Наша оборонительная операция продолжает быть успешной, и достигает одной из главных целей — истощение боевых возможностей противника. Кроме боевых потерь, падает морально-психологическое состояние оккупантов, появляются моменты паники, — сказал он.
Череватый добавил, что у Евгения Пригожина нет возможности пополнить личный состав ЧВК Вагнер.
В боях задействуют регулярные войска РФ, бойцы которых “абсолютно деморализованы и не понимают, за что они воюют”.
Ранее продвижение украинских защитников под Бахмутом подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, в течение этой недели ВСУ не потеряли ни одной позиции в городе.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов