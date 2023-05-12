ЗСУ відкинули росіян на відстань від 250 м до 1,5 км: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
На Бахмутському напрямку ЗСУ відкинули російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 км.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
– У результаті контрнаступальних атак наших підрозділів ворога було відкинуто на відстань від 250 м до 1,5 км. Наша оборонна операція продовжує бути успішною, і досягає однієї з головних цілей – зточування бойових можливостей противника. Крім бойових втрат, падає морально-психологічний стан окупантів, з’являються моменти паніки, – сказав він.
Череватий додав, що у Євгена Пригожина немає можливості поповнити особовий склад ПВК Вагнер.
У боях задіюють регулярні війська РФ, бійці яких “абсолютно деморалізовані і не розуміють, за що вони воюють”.
Раніше просування українських захисників під Бахмутом підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, протягом цього тижня ЗСУ не втратили жодної позиції в місті.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов