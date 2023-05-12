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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ відкинули росіян на відстань від 250 м до 1,5 км: Череватий про ситуацію навколо Бахмута

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ЗСУ відкинули російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 км.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– У результаті контрнаступальних атак наших підрозділів ворога було відкинуто на відстань від 250 м до 1,5 км. Наша оборонна операція продовжує бути успішною, і досягає однієї з головних цілей – зточування бойових можливостей противника. Крім бойових втрат, падає морально-психологічний стан окупантів, з’являються моменти паніки, – сказав він.

Череватий додав, що у Євгена Пригожина немає можливості поповнити особовий склад ПВК Вагнер.

У боях задіюють регулярні війська РФ, бійці яких “абсолютно деморалізовані і не розуміють, за що вони воюють”.

Раніше просування українських захисників під Бахмутом підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, протягом цього тижня ЗСУ не втратили жодної позиції в місті.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Російська агресія
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